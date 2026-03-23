「MEGUMIさんの生真面目さがうかがえる」との声もタレントや女優、実業家として、とくに美容分野において独自の発信やプロデュースで存在感を放つMEGUMIさん。最近ではお笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるまさん（高は「はしごだか」）との真剣交際が報じられていますが、かつて自身のSNSでこだわりの愛車を公開していたことについても、あらためて注目されているようです。【画像】超カッコいい！ これが「 MEGUMI」が乗っ