私はエリナ。夫のナオト、高1の息子ハルマと家族3人で暮らしています。最近ハルマにはサラちゃんという同級生の彼女ができました。しかし初めての彼女に舞い上がっているハルマは、彼女の誕生日祝いにテーマパークへ行くと言ってお金を要求してきました。その額、なんと3万円！自分にかかるお金は全部、親が払って当然と思っているのです。とはいえ要求をはねつけたら、友達に借りたりしそうな勢いです。私は頭を悩ませていまし