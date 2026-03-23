福岡県警うきは署は23日、うきは市浮羽町で同日午前7時20分ごろ、小学生が登校中、車に乗った人からクラクションを鳴らされ、スマートフォンを向けられる事案が発生しているとして、防犯メールで注意を呼びかけた。