＜フォーティネット・ファウンダーズカップ最終日◇22日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞38位から出た西郷真央は5バーディ・2ボギーの「69」をマーク。トータル6アンダー・27位タイで4日間を終えた。【写真】『GoLo6.5』ってどんなパター？実際に使用する西郷真央「後半のボギーは運が悪かった感じ。あとはいいショットが引き続きできていると思うので、あとはパッティングのみだったんです