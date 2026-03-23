プロテスト合格を目指す女子ゴルファーの伊藤真利奈が自身のインスタグラムを更新。「私事ではございますが、この度結婚いたしました」「お相手は、長年お世話になっているコーチ、デビッドの息子で、同じプロゴルファーのチャーリーです」とファンにとっては驚きの報告をした。【写真】伊藤真利奈の美しすぎるウェディングドレス姿に「カタログか？」の声も伊藤が師事するデービッド・スメイル（ニュージーランド）と出会ったのは