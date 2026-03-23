男子プロテニス協会（ATP）の公式ライブストリーミングを行うテニスTVがインスタグラムを更新。世界ランキング1位のカルロス・アルカラス（スペイン）が、勝利の歓声が沸き起こる中、コート上でゴルフスイングを見せると、笑顔でスタンディングオベーションを送るローリー・マキロイ（北アイルランド）がアップで映し出される動画を投稿した。【動画】ゴルフの腕前も超一流？ C・アルカラスのゴルフスイング投稿では「キャリアグラ