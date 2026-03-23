高校生らが取り組む社会課題の解決を目指す、探究学習の発表会が長崎東高校で行われました。 探究学習は、文部科学省の推進事業で世界で活躍できる人材を育てることが目的です。 発表会には熊本などの4校が参加し、県内から参加した長崎東高校からは、「探究成果」で3月に日本一に輝いた内村 心花さんが登壇。 世界の子どもたちの栄養を改善するトマトの研究を発表しました。 （長崎東高校 内村 心花さん