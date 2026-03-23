7人組グループ・BTSのJinがグローバルアンバサダーを務める韓国発のグローバルビューティーブランド「LANEIGE（ラネージュ）」の、第3弾コラボレーションキャンペーンがきょう23日よりスタートした。また、POP UP STOREの開催も決定した。【画像】渋谷ロフトのPOP UP STOREに登場するJinビジュアル本キャンペーンは、Jinが共にする3回目のプロジェクト。「クリームスキン」、2025年5月発売の「ネオクッション ミュイ」とのコラ