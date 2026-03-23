「第６回児島巧者決定戦」（２３日、児島）児島５日目６Ｒで事故多発により、２艇しかゴールできずに３連単、３連複が不成立になるアクシデントがあった。６艇がきっちりスタートを決めて１周１マークへ。ところがその手前で先マイしようとした１号艇（松尾宣邦＝福岡）とまくってきた３号艇（中嶋達也＝兵庫）が接触し、１号艇はターンマークに当たり転覆。３号艇も転覆。そのあおりを受けた２号艇（川上清人＝香川）がエン