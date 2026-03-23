日本相撲協会は２３日、東京・両国国技館で評議員会を開き、親方１０人の新理事就任を承認。その後の新理事会で理事長を互選し、八角理事長（元横綱北勝海）の続投が正式に決まった。八角理事長は相撲協会を通じて「本日の理事会で理事長の互選が行われ、理事長に選任されました。引き続き、大相撲の伝統文化の継承、力士らの育成と新弟子の確保、土俵の充実を使命として、一所懸命に取り組んでまいります。また、大相撲をご支