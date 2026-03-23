ラジオ沖縄・竹中知華、新作デジタル写真集『Everyday TOMOKA』を3月16日発売！ 【デジタル限定】竹中知華写真集「Everyday TOMOKA」© 唐木貴央／集英社 3月16日、ラジオ沖縄のアナウンサー・竹中知華のデジタル写真集『Everyday TOMOKA』が、「週プレ グラジャパ！」ほか主要電子書店にて一斉に発売された。 竹中知華 © 唐木貴央／集英社 2025年11月、グ