タレントのフワちゃんが、約1年7カ月ぶりに地上波に復帰し話題になっている。フワちゃんは、3月20日放送の「5時に夢中！」（TOKYO MX）にゲストとして生出演。番組内では「ご迷惑をおかけしました」と謝罪し、「当時は調子に乗っていた」と自己分析し、言葉遣いも以前よりは丁寧で、いわゆる“タメ口キャラ”は抑制気味だった。【もっと読む】フワちゃん「プロレスで復帰」の本気度と後押しする“大物”の名前…1日6時間練習を告