フィッチの見通し引き下げなどを受けてNZドル軟調、豪ドルも連れ安＝オセアニア為替概況 格付け大手フィッチレーティングスは週末にニュージーランドの信用格付けの見通しをネガティブへ引き下げた。格付けはAA+を維持した。ここ数年の財政健全化の遅れと、債務削減見通しの困難さが指摘されている。 NZドルは対ドルで朝の0.5840ドル台から0.5810ドル前後まで下げた後、いったん少し戻したが、すぐに売