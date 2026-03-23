タクシーアプリのS.RIDEは、4月3日から4月5日に横浜・みなとみらい地区で開催される「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」において、自動運転技術とイマーシブ技術を掛け合わせた次世代の車内エンタテインメント体験を提供する車両の運行実証を実施。ソニーの技術と、アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」の劇中バンド「結束バンド」のIPを活用。移動中の車内を完全に没入できるエンタテインメント空