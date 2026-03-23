Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは２３日、ＧＫ北村海チディ（２５）が左足第五中足骨疲労骨折のため、全治 約１２週間の診断を受けたと発表した。北村は７日のＪ２・Ｊ３百年構想リーグ第７節磐田戦でＰＫ戦を制して勝利に導いたが、１４日の大宮戦から欠場していた。クラブによれば１９日に手術は終了している。