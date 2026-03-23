「ここ一番で気分を切り替えたい」そんな、誰もが抱えるシーンに寄り添う、新時代の飲料が登場した。株式会社And Theが発売した「NEWTRON（ニュートロン）」だ。「NEWTRON」は、東京大学（農学生命科学研究科応用生命化学専攻）との共同研究により開発された新アミノ酸組成「ヌートロアミノ」を配合した、日本初の“フォーカスドリンク”だ（※1）。欧米を中心にブームとなっている「ヌートロピック（気分やシーンのコンディショニ