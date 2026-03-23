女優で声優の戸田恵子が22日に自身のアメブロを更新。ライブイベントに出演し、感動した出来事をつづった。【映像】沢尻エリカ、ほほを寄せ合う2ショットに反響この日、戸田は「穏やかな今日のよき日に、逗子ライブ・インクルーシブ2026が開催されました」と報告。「全盲の方や難聴の方など、様々障害をお持ちの皆さんと共にステージを努めましたー！」（原文ママ）と明かし「皆さん、巧みに楽器を演奏されたり見事に歌い上げ