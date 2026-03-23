東京・八王子市で高級車など7台が絡む玉突き事故があり2人がけがをしました。高級車を運転していた男は車を現場に残し現在も逃走しています。【映像】激しく損傷した高級車けさ、八王子市暁町で「当て逃げです」と目撃者から110番通報がありました。警視庁によりますと、信号待ちで列になっていた車の最後尾に高級車が追突し、あわせて7台が絡む玉突き事故が起きました。この事故で、巻き込まれた車に乗っていた50代の男女