政府はガソリン価格などの高騰を抑えるため、2025年度予算の予備費からおよそ8000億円を支出する方針を固めました。【映像】予備費から8000億円を支出へイラン情勢を受けて原油価格の高騰が続く中、政府は今月19日から石油元売り各社へ補助金を支給し、ガソリンのほか、軽油や灯油・重油の価格を抑える措置を実施しています。LPガスを使用するタクシー事業者への補助も再開する見通しです。政府は財源として既存の基金の残高