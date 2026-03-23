沖縄県宮古島市でのリゾート開発で売却された土地を巡り、当時の地権者らが国税当局から合わせて3億8000万円余りの申告漏れを指摘されていたことがわかりました。【映像】国税当局 3億8000万円余りの申告漏れを指摘西平大毅リポ「リゾート地として有名な南の島・宮古島で、土地の集団買収を巡り、税金の無申告が相次いでいました」関係者によりますと、宮古島市南部で、現地の開発会社がおととしまでにリゾート地を作るため、