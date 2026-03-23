2018年に「紀州のドン・ファン」と呼ばれた資産家男性＝当時（77）＝が急性覚醒剤中毒で死亡し、殺人罪などに問われた元妻（30）の控訴審判決で大阪高裁は23日、無罪とした一審和歌山地裁判決を支持し、検察側控訴を棄却した。