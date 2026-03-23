静岡県警によると、22日午後10時ごろ、静岡市清水区の住宅から煙が出ていると近隣住民から119番があった。23日になって、焼け跡から2人の遺体が見つかった。住民の80代夫婦と連絡が取れておらず、県警が身元の確認を進めている。