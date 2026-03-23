お笑いコンビ・カカロニの栗谷が２１日、さらば青春の光のＹｏｕＴｕｂｅに出演。１３００万円詐欺被害について言及し、そのうち６００万円をすぐに貸してくれた先輩芸人の名前を明かした。栗谷はテレ東「ゴッドタン」で１３００万円の詐欺被害に遭い、１０００万円の借金を抱えたことを告白していた。さらば・森田哲矢から「どうするよ、マジで」と言われ、栗谷は昨年末に結婚し「仕事も増えて収入も増えて、正直めちゃくちゃ