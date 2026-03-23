当時、神奈川県警が自殺と判断した女性を巡り、別の事件で裁判中の男が承諾殺人の罪で起訴されていた事件で、神奈川県警が遺族に謝罪したことを明らかにしました。【映像】連行される容疑者齋藤純被告（32）は2018年、さいたま市で宮本果歩さん（当時21歳）を同意を得た上で殺害した罪に問われています。18日の裁判で検察側は、齋藤被告が2015年にも横浜市で当時22歳の女性を同意の上で殺害したとして追起訴されていたと述べ