食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。2026年3月23日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、お買な商品をピックアップして紹介します。串カツは1本増量中まずは、忙しい日に大助かりの総菜のお買い得品を紹介します。 ●豚肉と玉葱の串カツ6本＋1本増量...314円●国産 黄金大学芋100gあたり150円（29日までの期間限定価格）なお、「豚肉と玉葱の串カツ」は、狛江・お台場・札の辻・日