【見捨てられたトラップマスターの成り上がり】 3月23日 先行公開 【拡大画像へ】 CLLENNは3月23日、コミックREBELより原作・日之影ソラ氏、漫画・只野野郎氏によるマンガ「見捨てられたトラップマスターの成り上がり」の先行配信をピッコマで開始した。 □ピッコマ「見捨てられたトラップマスターの成り上がり」のページ 【📖コミックREBEL新連