3月13日に新潟市東区で発生した住宅火災で焼け跡から発見された遺体の身元について、警察は23日、火元の家に住む39歳の女性と判明したと発表しました。死因は焼死でした。火事があったのは新潟市東区有楽の一般住宅です。警察や消防によりますと、13日午前4時半過ぎ「隣の家から火が見えます」と近所の人から119番通報があり、消防車両10台が出動して消火活動が行われ、火はおよそ4時間後に消し止められましたが、軽量鉄骨造総2階