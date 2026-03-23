ソニーフィナンシャルグループが全般安のなか底堅い動きとなっている。１９日の取引終了後に、自社株３億７９００万株（消却前発行済み株数の５．３０％）を３月３１日付で消却すると発表しており、これを手掛かり視する買いが下値に入っているようだ。なお、消却後の発行済み株数は６７億７０３５万８２１４株となる。 出所：MINKABU PRESS