三菱地所が下値を探る展開。三井不動産や住友不動産が株価水準を大きく切り下げており、不動産株への売り圧力が高まっている。前週の中銀ウィークを経て足もとでは原油高に端を発したインフレ懸念から、米国では利下げ観測が大きく後退。欧州では年内の利上げ観測が高まった。これらを背景に欧米市場とともに連休明けの東京市場でも長期金利が上昇しており、金利高デメリットセクターの不動産株の重荷となっているよ