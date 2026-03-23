4月10日に公開されるイ・レ主演の韓国映画『大丈夫、大丈夫、大丈夫！』の場面写真とキャラクター写真が公開された。 参考：『無人島のディーバ』パク・ウンビンの歌唱力に驚きウ・ヨンウから新たなヒロインへ 本作は、韓国映画で初めて、第74回ベルリン国際映画祭「Generation Kplus」部門の最優秀作品賞にあたるクリスタル・ベア賞を受賞したヒューマンドラマ。監督を務めたのは、ドラマ『恋愛体質