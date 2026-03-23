午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６６、値下がり銘柄数は１５０４、変わらずは１３銘柄だった。業種別では３３業種すべてが下落。値下がりで目立つのは海運、非鉄金属、不動産、機械、石油・石炭、鉱業など。 出所：MINKABU PRESS