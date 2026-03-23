東京オリンピックで金メダル3個を獲得した後、「売国奴」発言で物議を醸した韓国アーチェリー選手が愛知・名古屋アジア大会に向けて再び代表に復帰した。【注目】高市首相「（竹島は）日本の領土」発言に韓国猛反発「挑発的だ！」韓国アーチェリー協会は3月20日に2026年度の国家代表選抜戦の最終結果を発表した。昨年9月から3回にわたって行われた選抜戦は、全5回の成績を合算して最終順位を決定。1戦目の成績上位16人が2〜5戦目に