アイネス [東証Ｐ] が3月23日後場(14:50)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常損益を従来予想の15億円の黒字→4億円の赤字(前期は36億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の23億円→4億円(前年同期は27.1億円)に82.6％減額し、減益率が15.1％減→85.2％減に拡大する計算になる。 業