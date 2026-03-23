キムラ [東証Ｓ] が3月23日後場(15:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の16.8億円→10.9億円(前期は20.7億円)に34.9％下方修正し、減益率が18.8％減→47.2％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の5.9億円→700万円(前年同期は9.3億円)に98.8％減額し、減益率が36.1％減→99.2％減に拡大する計算に