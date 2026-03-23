23日15時現在の日経平均株価は前営業日比1790.78円（-3.36％）安の5万1581.75円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は66、値下がりは1504、変わらずは13と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。 日経平均構成銘柄の値上がりは9銘柄にとどまり、216銘柄が下落。マイナス寄与度トップはアドテスト で、1銘柄で日経平均を304.84円押し下げ。以下、ファストリ が161.25円、東エレク が116.32円、中外