２０２１年東京五輪男子マラソン代表の中村匠吾（３３）が現役を引退し、４月から明治学院大の陸上部（長距離ブロック）監督に転身する。駒大出身の新指揮官は「（箱根駅伝で）３０年の予選会突破、３１年の本戦出場を目指したい」と意気込む。駒大時代に箱根１区で区間賞を獲得。富士通に進んで１９年の東京五輪代表選考会マラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）を制し、コロナ禍で１年延期された同五輪に出場した。