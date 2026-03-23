国内初となる荷物専用の新幹線の運用が２３日、東北新幹線・盛岡―東京間で始まった。これまでは車両の一部などに荷物を積んでいたが、７両全てを使うことで輸送能力を大幅に向上させた。深刻化するトラックドライバーの不足を解消することなどが期待される。ＪＲ東日本によると、山形新幹線「Ｅ３系」を改造し、７両の車両の座席を全て取り払い、荷崩れを防ぐベルトや滑り止めを整備した。積載量は従来の約５倍の段ボール約１