昨夏に東京・渋谷で約13万人を動員した展覧会『恐怖心展』が、27日より大阪駅前のグランフロント大阪で開催される。開幕を目前に控え、新情報が発表された。【画像】『恐怖心展 大阪』らいよんチャン&たこるくんのビジュアルに“異変”『恐怖心展』は、「先端」「閉所」「視線」といった「恐怖心」をテーマにさまざまな作品を披露。恐怖心の中には、単なる命の危険や苦痛を伴うものだけでなく、一見して恐怖の対象とは思え