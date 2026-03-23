太平洋戦争末期、鹿児島県の知覧基地から４００人以上の特攻隊員が飛び立ち、米艦に突撃して多くが命を落とした。その若き隊員の葛藤や無念を描いた舞台が今月２８、２９の両日、知覧の地で初めて上演される。隊長だった父を亡くした女性も観覧に訪れる予定で、「芝居の力で戦争の悲惨さを伝えてほしい」と思いを託す。（広瀬航太郎）「未来へつむぐ今をありがとう」と題された舞台は、元特攻隊員のひ孫で、いじめに悩む女子