プロ野球・オリックスの山粼颯一郎投手が23日、自身のインスタグラムで結婚を発表しました。2016年ドラフト6位でオリックスに入団し、10年目を迎えた山粼投手。侍ジャパンとしても23年WBCに栗林良吏投手の代替選手として選出された経験を持ちます。同年にはキャリアハイとなる53試合に登板し、リーグ制覇の胴上げ投手に。端正な顔立ちでも注目され、オリックスが行うファン投票“オリメン投票”では2年連続で1位にもな