プロ野球の北海道日本ハムファイターズなどで活躍した、野球解説者・タレントの中田翔（36）が20日、自身のインスタグラムを更新。息子2人との“顔出し”ショットを披露した。【写真】「俺に似たんかな??笑」息子2人との“顔出し”親子手つなぎショットを披露した中田翔※3枚目中田は「みんなすくすく育ってる!!可愛いけど生意気すぎ！俺に似たんかな??笑 #中田翔 #オフ日 #天使達」のコメントとともに、息子が大きなクレー