【谷口キヨコのごきげん！？SOLOライフ】ある日曜日、二つのイベントに行きました。一つは司会、一つはダンサー（笑い）として。まずは亀岡で、関本泰輝さんの2ndアルバムリリース記念LIVEの司会です。彼は22歳。脳性まひの双子の弟さんで車椅子に乗ってライブ活動しています。お母さまやご家族をはじめ、いろいろな方のサポートがあり活動をされているのですが、もちろん主役は彼。主体的にいろいろなことに挑戦するために、