国内最大級のスカウトグループ「ナチュラル」に捜査情報を漏えいしたとして地方公務員法違反（守秘義務）に問われた元警視庁暴力団対策課警部補の判決が２５日、東京地裁で言い渡される。公判では、捜査のために「匿名・流動型犯罪グループ（匿流（トクリュウ））」に接近したものの、相手に対する油断と自らの組織への不満から「スパイ」に転落していく捜査員の姿が明らかになった。（貞広慎太朗）匿名アプリで接触「情報漏え