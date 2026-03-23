タレントの辻希美さんが、ブログを更新。長男の青空（せいあ）さんが中学校の卒業式を迎えたことを報告しました。【写真を見る】【 辻希美 】 「本当に良く頑張った」中学校卒業の長男へ想いつづる「この間産んだと思ったのに」辻さんは、「今日は青空の卒業式でした」と書き出すと、「青空の中学校の3年間は本当にあっという間でしたついこの間入学したと思ったのにもう卒業式⁇と言う気持ちです」と、時の流れの