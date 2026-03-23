歌手の和田アキ子さんが、日本テレビ系のトーク番組『おしゃれクリップ』1時間SP（3月29日よる10時放送）に出演。芸能生活58年、和田さんの素顔に迫ります。今回の放送では、和田さんの素顔を知る所ジョージさん、ヒロミさん、出川哲朗さんなどにインタビュー。出会って50年近い4歳下の後輩・所さんは、譜面がボロボロになるまで何度も歌を練習している姿を見たといい、実は繊細な“歌手・和田アキ子”の素顔を語ります。またヒロ