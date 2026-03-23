阪神・岩崎優投手が本拠登場曲に使用していた「アイキャントライ」など野球を題材にした楽曲を歌うシンガーソングライター・河野万里奈（35）が今年でデビュー15周年を迎えた。先月18日には新曲「セットアッパー」もリリース。岩崎への感謝、歌手としての信念、そして野球との関わり方など、歩んできた15年間を振りながら節目の“今季”へ意気込んだ。（取材・遠藤礼）岩崎からメッセージが届いたのは24年の開幕前だった。23