厚生労働省は23日、全国約3千の定点医療機関から9〜15日の1週間に報告されたインフルエンザの感染者数は計4万4322人で、1機関当たり11.66人だったと発表した。前週比0.81倍で、減少は5週連続。警報解除の目安となる1機関当たり10人を引き続き上回っている。都道府県別で1機関当たりの感染者数が最も多かったのは北海道の24.13人。長野23.52人、石川21.36人と続いた。少なかったのは高知2.74人、静岡5.54人、鹿児島6.70人など。