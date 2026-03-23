開業５０周年に合わせた改装で、２月から休業していた東映太秦映画村（京都市右京区）が２８日、「太秦映画村」として刷新オープンする。江戸時代の博打（ばくち）を体験できる「丁半博打」や、当時の取り調べの様子を再現した「拷問屋敷」など、「１８歳未満参加不可」の夜限定イベントを充実させ、インバウンド（訪日客）を含む夜間の誘客をはかる。映画村は１９７５年、時代劇の撮影を見学できるテーマパークとして開業。江