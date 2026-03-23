開幕直前のキム・ヘソン内野手（金慧成＝２７）のマイナー落ちによりトレードの可能性が一気に高まった。キム・ヘソンの３Ａオクラホマシティー行きが２２日（日本時間２３日）、決定。正二塁手候補としてオープン戦打率１割１分１厘のアレックス・フリーランド（２４）が開幕ロースター入りした。米メディア「ドジャースウエイ」はキム・ヘソンの三振率の高さ（昨季３０・６％）を指摘すると、「すぐに立て直せるような状況