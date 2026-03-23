原油供給の停滞への懸念などを背景に、23日の東京株式市場では日経平均株価が大幅に続落しています。NISAで実績に定評のあるファンドを積み立てている方の中には、このまま投資を続けるべきか迷う場面も増えているのではないでしょうか。ただ、こうした下落局面も長期的に見れば一時的なものにとどまるケースが多く、過去の動きを振り返ることで有効な対応を考えることができます。そこで今回は、SBI証券投資情報部のシニア・ファ